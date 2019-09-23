МИД Эстонии: мы глубоко возмущены российскими попытками искажать историю

23 сентября, 2019, 16:46

Внешнеполитическое ведомство Эстонии опровергло опубликованные накануне утверждения МИД России, согласно которым Советский Союз освободил Эстонскую Республику от нацистской Германии

Об этом сообщает портал ERR.

По оценке МИД Эстонии, опубликованные российской стороной 22 сентября утверждения являются "исторически неверными".

"Эстонская Республика не принимала участия во Второй мировой войне и пострадала как от нацистской Германии, так и от советской оккупации. Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на пятьдесят лет. Мы глубоко возмущены тем, что Россия продолжает распространять историческую несправедливость и сводить к минимуму различные преступления советского режима", - говорится в заявлении ведомства.

"Мы также осуждаем неоднократные попытки российского МИДа оправдать пакт Молотова-Риббентропа", - добавили в МИД Эстонии.

Накануне в Эстонии отметили День сопротивления, посвященный памяти правительства Отто Тийфа, который сложил свои полномочия 22 сентября 1944 года.

День сопротивления и День правительства Отто Тийфа отмечается по решению эстонского парламента в течение последних двенадцати лет.