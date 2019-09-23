Кинотеатр "Киев" проиграл КГГА суд по аренде помещения, - СМИ

23 сентября, 2019, 15:44

Кинотеатр "Киев" проиграл иск против Киевской горгосадминистрации

Об этом в Facebook сообщает издание "Ґрати".

Соответствующее решение 23 сентября приняла судья Хозяйственного суда Киева Оксана Грехова.

Таким образом, суд оставил действительным решение об изменении арендатора помещения кинотеатра.

Напоминаем, что спор между арендодателями кинотеатра и мэрией началась в начале 2019 года. 4 января у ООО Культурный центр "Кинотеатр Киев" закончился срок договора аренды. Городская администрация отказалась его продлевать, передала здание в пользование коммунальному предприятию "Киевкинофильм" и объявила конкурс на нового арендатора.

В апреле его победителем стала компания "Синема-Центр" бизнесменов Бориса Фуксмана и Александра Роднянского, которой принадлежит сеть кинотеатров "Синема-Сити".