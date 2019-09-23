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Espreso.tvОбществоГончарук призвал Японию инвестировать в Чернобыль

Гончарук призвал Японию инвестировать в Чернобыль

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с японскими партнерами и обсудил с ними возможность инвестиций в зону отчуждения и сотрудничество в сфере ІТ

Об этом сообщает сайт правительства.

"Будем рады, если Япония будет нашим партнером в этом вопросе. Это прекрасная возможность привлечь внимание к важности вопроса безопасности атомных электростанций", - сказал Гончарук.

Глава японской делегации Эисуке Мори отметил, что безопасность, связанная с ядерной энергетикой, должна стать одним из ключевых приоритетов сотрудничества двух стран. Он также выразил надежду, что эта встреча станет началом совместной работы в энергетике.

Во время встречи также обсуждался вопрос возможного сотрудничества в сфере информационных технологий.

"Один из приоритетов деятельности нашего правительства - развитие IТ. Мы были бы рады рассмотреть возможность поделиться с вами опытом", - сказал премьер.

Эисуке Мори, в свою очередь, отметил, что именно вектор IТ может стать ключевым для развития Украины.

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