Гончарук призвал Японию инвестировать в Чернобыль

23 сентября, 2019, 23:00

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с японскими партнерами и обсудил с ними возможность инвестиций в зону отчуждения и сотрудничество в сфере ІТ

Об этом сообщает сайт правительства.

"Будем рады, если Япония будет нашим партнером в этом вопросе. Это прекрасная возможность привлечь внимание к важности вопроса безопасности атомных электростанций", - сказал Гончарук.

Глава японской делегации Эисуке Мори отметил, что безопасность, связанная с ядерной энергетикой, должна стать одним из ключевых приоритетов сотрудничества двух стран. Он также выразил надежду, что эта встреча станет началом совместной работы в энергетике.

Во время встречи также обсуждался вопрос возможного сотрудничества в сфере информационных технологий.

"Один из приоритетов деятельности нашего правительства - развитие IТ. Мы были бы рады рассмотреть возможность поделиться с вами опытом", - сказал премьер.

Эисуке Мори, в свою очередь, отметил, что именно вектор IТ может стать ключевым для развития Украины.