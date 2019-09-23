Евро подешевело до 26 грн, доллар продолжает падать в цене
23 сентября, 2019, 08:51
Доллар и евро за выходные упали в цене
Об этом говорится на сайте НБУ.
В понедельник, 23 сентября, $ 1 стоит 24,43 грн (подешевело на 19 копеек).
Евро упало в цене на 29 копеек и стоит 26, 95 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:
Там $ 1 покупают по 24,37 грн, продают - 24,43 грн.
Евро на черном рынке скупают за 26,80 грн, продают - 26,90 грн.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!