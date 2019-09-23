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Espreso.tvОбществоЕвро подешевело до 26 грн, доллар продолжает падать в цене

Евро подешевело до 26 грн, доллар продолжает падать в цене

Доллар и евро за выходные упали в цене

Об этом говорится на сайте НБУ.

В понедельник, 23 сентября, $ 1 стоит 24,43 грн (подешевело на 19 копеек).

Евро упало в цене на 29 копеек и стоит 26, 95 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $ 1 покупают по 24,37 грн, продают - 24,43 грн.

Евро на черном рынке скупают за 26,80 грн, продают - 26,90 грн.

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