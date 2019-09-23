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Espreso.tvМирЕС: позиция Британии не дает оснований для заключения соглашения по Brexit

ЕС: позиция Британии не дает оснований для заключения соглашения по Brexit

Представитель Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что позиция Лондона не дает никаких оснований для заключения соглашения о выходе Великобритании из ЕС

Об этом он заявил на переговорах с министром иностранных дел Германии Гейко Маасом, передает Reuters.

"Учитывая нынешние рассуждения Великобритании, трудно понять, как мы можем прийти к юридически действенному решению, которое отвечает всем целям бекстопа [ирландской границы]. Это очень чувствительная и тяжелая фаза", - заявил Барнье.

Он отметил, что Брюссель как никто другой, хочет положить конец неопределенности по границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия является ключевой проблемой Brexit. Ирландия не планирует выходить из ЕС, а Северная Ирландия как часть Великобритании должна покинуть блок.

Вопрос отсутствия границы в Ирландии лежит в основе "соглашений Страстной пятницы", которые положили конец многолетнему конфликту на острове.

Британский премьер Борис Джонсон обещает вывести Великобританию из Евросоюза 31 октября, независимо от того, удастся ли ему заключить соглашение с Брюсселем.

Значительная часть британского парламента считает соглашение с ЕС обязательным условием Brexit.

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