ЕС: позиция Британии не дает оснований для заключения соглашения по Brexit
Об этом он заявил на переговорах с министром иностранных дел Германии Гейко Маасом, передает Reuters.
"Учитывая нынешние рассуждения Великобритании, трудно понять, как мы можем прийти к юридически действенному решению, которое отвечает всем целям бекстопа [ирландской границы]. Это очень чувствительная и тяжелая фаза", - заявил Барнье.
Он отметил, что Брюссель как никто другой, хочет положить конец неопределенности по границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.
Граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия является ключевой проблемой Brexit. Ирландия не планирует выходить из ЕС, а Северная Ирландия как часть Великобритании должна покинуть блок.
Вопрос отсутствия границы в Ирландии лежит в основе "соглашений Страстной пятницы", которые положили конец многолетнему конфликту на острове.
Британский премьер Борис Джонсон обещает вывести Великобританию из Евросоюза 31 октября, независимо от того, удастся ли ему заключить соглашение с Брюсселем.
Значительная часть британского парламента считает соглашение с ЕС обязательным условием Brexit.
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