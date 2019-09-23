Экс-нардеп Николай Томенко идет в мэры Киева

23 сентября, 2019, 17:53

Лидер партии "Гражданское движение "Рідна країна" Николай Томенко будет баллотироваться на пост городского головы Киева в случае проведения досрочных выборов

Об этом сообщает сайт возглавляемой Томенко партии.

"В Киеве состоялся V съезд партии Общественное движение "Рідна країна", на котором определили кандидата на пост главы столицы от политической силы в случае проведения досрочных выборов. Единогласным решением был избран лидер партии - Николай Томенко", - говорится в сообщении.

Сам Томенко пообещал в случае избрания заниматься комфортом киевлян, а не интересами застройщиков.

"Сегодня нам навязывают выбор между "плохими застройщиками" Кличко и "хорошими застройщиками" от новой власти. Только мэр должен заботиться не об интересах застройщиков, а об интересах киевлян. Собственно, об этом все забыли. Пора Киеву выбрать украинскую власть, которая сделает город комфортным для киевлян", - прокомментировал свое выдвижение Томенко.

Николай Томенко - народный депутат IV-VIII созывов, с 4 февраля по 8 сентября 2005 года работал вицепремьер-министром по гуманитарным вопросам в правительстве Юлии Тимошенко, с 8 февраля до 14 июня 2007 года и со 2 сентября 2008 до 12 декабря 2012 - заместитель председателя Верховной Рады. Возглавлял комитет по вопросам свободы слова и информации в Раде IV созыва с 2002 по 2005 год и в Раде VII созыва с 2012 по 2014 год, а также комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма (2007-2008) в Верховной Раде Украины VI созыва.