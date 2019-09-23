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Espreso.tvМирДжонсон и Трамп договорились заключить торговое соглашение до июля

Джонсон и Трамп договорились заключить торговое соглашение до июля


фото: reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп договорились заключить торговое соглашение в июле 2020 года
Об этом сообщает The Sun .

«Соглашение может быть подписано следующим летом, однако ее реализация должна ждать завершения переходного периода Brexit в декабре 2020 года», - говорится в сообщении.

Это соглашение о свободной торговле станет самым большим, которое США когда-либо заключали с другими странами.

Как отмечается, сначала Джонсон скептически относился к желанию   Трампа заключить соглашение всего за девять месяцев. Однако его убедили из-за высокого риска, которым являются президентские выборы в США: в этот период американские политики будут погружены в кампанию за Белый дом, а новый президент может не разделять мнение Трампа по поводу соглашения.

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