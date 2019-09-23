Должны защитить от наступления децентрализацию, - Порошенко

23 сентября, 2019, 18:06

Децентрализация и передача полномочий и средств на места, право громады самостоятельно определять направления развития оказались под угрозой и необходимо сделать все, чтобы защитить эту реформу

Об этом сказал пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время конференции территориальной организации партии в Киеве, пишет официальный сайт партии.

"Наступление на децентрализацию - это сейчас первая опасность, где мы с вами объединиться, поднять киевлян, и защитить интересы общества. Не Порошенко, не Кличко, не какие-либо другие политические силы, как бы они не назывались. А интересы киевлян, потому что власть в Киеве принадлежит киевлянам", - подчеркнул Петр Порошенко .

"И это первая задача, в том числе по подготовке досрочных выборов, если они будут иметь место", - отметил он

"Является ли децентрализация необратимой? К сожалению, нет. Надо ее отменять? Нет, достаточно просто переключить финансовые потоки, принятием очередного государственного бюджета, на киевских чиновников и забрать право у громады определять развитие территории", - подчеркнул он.