Должны защитить от наступления децентрализацию, - Порошенко
Об этом сказал пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время конференции территориальной организации партии в Киеве, пишет официальный сайт партии.
"Наступление на децентрализацию - это сейчас первая опасность, где мы с вами объединиться, поднять киевлян, и защитить интересы общества. Не Порошенко, не Кличко, не какие-либо другие политические силы, как бы они не назывались. А интересы киевлян, потому что власть в Киеве принадлежит киевлянам", - подчеркнул Петр Порошенко .
"И это первая задача, в том числе по подготовке досрочных выборов, если они будут иметь место", - отметил он
"Является ли децентрализация необратимой? К сожалению, нет. Надо ее отменять? Нет, достаточно просто переключить финансовые потоки, принятием очередного государственного бюджета, на киевских чиновников и забрать право у громады определять развитие территории", - подчеркнул он.
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