Адвокат заключенного в Италиии ветерана АТО Маркива призвал развернуть информационную кампанию поддержки

23 сентября, 2019, 17:15

Адвокат заключенного в Италиии украинского нацгвардейца Виталия Маркива Раффаэле Делла Валле призвал Украину развернуть информационную кампанию в поддержку военнослужащего

Об этом сообщает Радио Свобода.

По мнению адвоката, украинское государство должно рассказывать представителям СМИ, что Маркив не виноват, потому что доказательств его причастности к инциденту у Славянска нет.

"До сих пор ко мне никто не обратился, чтобы сделать перевод моего заключительного выступления в суде", - сказал Делла Валле.

По мнению адвоката, "власть Украины должна настаивать, что Маркив - военный узник, так как инцидент произошел в условиях войны".

Защитник украинца также выразил убеждение, что Верховная Рада должна заявить о своей позиции по этому делу и решению итальянского суда, иначе в мире будет царить месседж судей о том, что в Украине "воюет армия преступников", под командованием криминалитета, а Россия "освобождает" территорию от преступников".

Мотивационная часть приговора должна быть объявлена через 2,5 недели. Адвокаты начнут готовить апелляцию на приговор, опираясь на этот документ.

Апелляционный суд Милана, где адвокаты собираются обжаловать решение, может подтвердить приговор, уменьшить срок пребывания в тюрьме, оправдать осужденного или дать распоряжение о проведении расследования на месте происшествия в Украине, чего добивалась защита в течение процесса в Павии. Раффаэле Делла Валле уверен, что судьи в Милане должны оправдать Виталия Маркива за отсутствием минимальных доказательств его причастности к смерти иностранцев на Донбассе.

Адвокат рассказал, что часто посещает клиента в тюрьме.

"Маркив чувствует себя спокойным, солдат готов к следующему этапу борьбы и верит в положительное для него завершение дела в миланском суде", - сказал Делла Валле.