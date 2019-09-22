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Espreso.tvОбществоЮморист Сергей Сивохо по поручению Банковой будет заниматься проблемами Донбасса. В т.ч. оккупированных районов

Юморист Сергей Сивохо по поручению Банковой будет заниматься проблемами Донбасса. В т.ч. оккупированных районов

Один из пионеров КВН-движения, бывший кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Сергей Сивохо возглавлять группу из представителей власти и общественности, которая будет призвана непосредственно информировать Офис президента об истинном положении дел в Донецкой области, а также заниматься населением как подконктрольных, так и не подоконтрольных украинской власти районов

Об этом по итогам встречи заместителя председателя Офиса президента Зеленского Андрея Ермака с известными блогерами, которая имела место в пятницу, 21 сентября 2019 года, написали у себя на Facebook волонтер и ветеран войны с Россией Мартин Брест и журналист Антон Швец.

"Будет собрано две группы для работы по социально-экономическим проблемам Донецкой и Луганской областей. Сначала на подконтрольной, а затем и на оккупированной территории. Луганске возглавит какой-то депутат СН (" Слуги народа "- ред.), Донецкую - Сивохо", - отметил Швец.

Бресту удалось лично пообщаться с Сивохо.

По его словам, их беседа носила преимущественно неофициальный характер.

При этом актер подтвердил свое участие в группе по Донецкой области.

Окрм того, Брес отметил, что Офис президента пока информацию с фронта и прифронтвоои полосы получает исключительно от местных военно-гражданских администраций и Генштаба, а этого не достаточно.

 

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