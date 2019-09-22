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Espreso.tvОбществоВ Житомире госпитализированы 4 детей. На них упал рекламный баннер

В Житомире госпитализированы 4 детей. На них упал рекламный баннер


фото: zhzh.info
В городе Житомир на четырех детей упал металлический рекламный щит

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"21 сентября около 14:00 в полицию поступило сообщение о травмировании на Польском бульваре г. Житомир четырех детей в результате падения металлической конструкции. На место происшествия прибыли медики и полицейские", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, во время праздничных мероприятий по случаю Дня микрорайона Маликова результате порыва ветра упал баннер размером 4 на 5 метров. В результате были травмированы 4 детей в возрасте от 10 до 11 лет: среди них один мальчик и три девочки.

Пострадавшие были госпитализированы в областную детскую больницу. По имеющейся информации, у них диагностированы ушибы.

На месте падения баннера работают полицейские, которые устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.

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