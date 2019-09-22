В США умер владелец сети отелей Hilton
Об этом со ссылкой на CNN сообщает "Радио Свобода" .
О смерти известного бизнесмена и филантропа сообщил его сын - Стивен Хилтон, который сообщил, что Баррон Хилтон умер по естественным причинам.
"Мой отец был любящим мужем для нашей матери, Мэрилин, прекрасным примером для подражания для его восьми детей, верным и щедрым, дальновидным бизнесменом, уважаемым лидером и страстным спортсменом. Он прожил жизнью больших приключений и исключительных достижений", - сказал Стивен Хилтон.
Баррон Хилтон - сын основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Он покинул пост президента компании Hilton Hotels Corporation в 1996 году, однако еще десять лет возглавлял совет директоров. В 2007 году Баррон Хилтон завещал почти все свое состояние фонду Conrad N. Hilton Foundation.
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