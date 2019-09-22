В США умер владелец сети отелей Hilton

22 сентября, 2019, 15:43

В США на 92-м году жизни скончался владелец всемирной сети отелей Hilton - Баррон Хилтон

Об этом со ссылкой на CNN сообщает "Радио Свобода" .

О смерти известного бизнесмена и филантропа сообщил его сын - Стивен Хилтон, который сообщил, что Баррон Хилтон умер по естественным причинам.

"Мой отец был любящим мужем для нашей матери, Мэрилин, прекрасным примером для подражания для его восьми детей, верным и щедрым, дальновидным бизнесменом, уважаемым лидером и страстным спортсменом. Он прожил жизнью больших приключений и исключительных достижений", - сказал Стивен Хилтон.

Баррон Хилтон - сын основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Он покинул пост президента компании Hilton Hotels Corporation в 1996 году, однако еще десять лет возглавлял совет директоров. В 2007 году Баррон Хилтон завещал почти все свое состояние фонду Conrad N. Hilton Foundation.