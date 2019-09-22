В Одесской области браконьеры напали на сотрудников нацпарка

22 сентября, 2019, 11:10

Браконьеры под прикрытием пограничников напали на работников Национального парка "Тузловские лиманы" в Одесской области

Подробности рассказывает местное издание Думська.net , передает Еспресо.TV .

"Люди, которые незаконно добывают кефаль на территории НПП" Тузловские лиманы ", напали на работников нацпарка", - заявила и. о. директора национального парка Ирина Выхристюк.

Во время нападения злоумышленникам удалось забрать у работников нацпарка один планшет и один фонарь.

По ее словам нападение совершили браконьеры, которые воруют рыбу с помощью незаконного канала. Также она подчеркнула, что во время нападения, рядом с браконьерами находились трое пограничников отдела "Курортное".

Выхрыстюк добавила, что сотрудники нацпарка находились на подконтрольной им территории и не заходили в здании рыбаков.

Глава исследовательского департамента нацпарка Иван Русев в свою очередь сообщил, что браконьеров, которые изымали тонны рыбы было 40, они вырвали у сотрудников госохраны парка фото- и видеокамеры. Пострадавшие выехали в больницу снимать побои.