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Espreso.tvОбществоВ Одесской области браконьеры напали на сотрудников нацпарка

В Одесской области браконьеры напали на сотрудников нацпарка

Браконьеры под прикрытием пограничников напали на работников Национального парка "Тузловские лиманы" в Одесской области

Подробности рассказывает местное издание Думська.net , передает Еспресо.TV .

"Люди, которые незаконно добывают кефаль на территории НПП" Тузловские лиманы ", напали на работников нацпарка", - заявила и. о. директора национального парка Ирина Выхристюк.

Во время нападения злоумышленникам удалось забрать у работников нацпарка один планшет и один фонарь.

По ее словам нападение совершили браконьеры, которые воруют рыбу с помощью незаконного канала. Также она подчеркнула, что во время нападения, рядом с браконьерами находились трое пограничников отдела "Курортное".

Выхрыстюк добавила, что сотрудники нацпарка находились на подконтрольной им территории и не заходили в здании рыбаков.

Глава исследовательского департамента нацпарка Иван Русев в свою очередь сообщил, что браконьеров, которые изымали тонны рыбы было 40, они вырвали у сотрудников госохраны парка фото- и видеокамеры. Пострадавшие выехали в больницу снимать побои.

 

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