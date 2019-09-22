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Espreso.tvКриминалВ Киеве заминировали Южный мост

В Киеве заминировали Южный мост


фото: ukrinform.ua
В Киеве неизвестный сообщил о заминировании Южного моста

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Неизвестный позвонил на линию 102 и сообщил о заминировании Южного моста.

На место происшествия выехали следователи, взрывотехники и кинологи.

 

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