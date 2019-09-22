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Espreso.tvМирВ Чикаго психически больной заехал на внедорожнике в торговый центр

В Чикаго психически больной заехал на внедорожнике в торговый центр

Около 15:30 в пятницу, 20 сентября 2019 года, 22-летний мужчина заехал на своем большом авто внутрь торгового центра Woodfield Mall, что в чикагском пригороде Шаумбург

Как следствие, трое человек были госпитализированы с травмами, которые не представляют угрозы для жизни, передает Еспресо.TV со ссылкой на NBC .

Несколько посетителей этого магазина вместе с двумя полицейскими сумели задержать злоумышленника.

В субботу, 21 сентября, правоохранители доставили его на обследование к психиатрам.

"Продолжительность его лечения неизвестна. До окончания (диагностики, - ред.) не будут выдвигаться никакие обвинения", - отметили в полиции.

Также нет признаков что нападение было заранее спланировано, и этот инцидент, похоже, не был связан с терроризмом, сообщила полиция Шаумбурга.

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