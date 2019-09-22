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Espreso.tvМирВ Албании произошло сильнейшее землетрясение за последние 30 лет

В Албании произошло сильнейшее землетрясение за последние 30 лет

Землетрясение магнитудой 5,6 балла в субботу, 21 сентября 2019 года, всколыхнул Албанию

Его эпицентр находился в портовом городе Дуррес, что в 25 километрах к западу от столицы страны Тираны, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на DW.

Землетрясение произошло в 16:04 по местному времени на глубине 10 километров, позже были зафиксированы еще несколько толчков.

По предварительным данным албанского правительства, в результате разрушений, к которым привело землетрясение, были травмированы 68 человек, из них 21 человек был госпитализирован.

Большинство травмированных получили незначительные телесные повреждения.

В Тиране была повреждена электрическая сеть и отключена мобильная связь. На фотографиях, размещенных в интернете, видны развалины домов в столице, также были повреждены дома в близлежащих населенных пунктах. В некоторых местах был поврежден асфальт на дорогах, а в Будина выбиты окна. Некоторые люди боятся возвращаться в дома и остаются на улицах.

Министерство обороны Албании заявило, что это было самое сильное землетрясение в стране за последние 20-30 лет.

Премьер-министр страны Эди Рама отменил свою поездку в Нью-Йорк.

Колебания были также замечены в Северной Македонии, Черногории, Италии и на греческом острове Корфу.

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