В 1938 году Чехословакия была способна устоять под натиском Гитлера, но не хотела воевать и слишком сильно полагалась на союзников, - Вятрович
Об этом заявил общественный и политический деятель, теперь уже бывший директор Украинского института национальной памяти, кандидат исторических наук Владимир Вятрович в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV.
"Такое стало возможным в 1938 году из-за того, что не было готовности у Чехословакии защищать себя. Несмотря на то, что Чехословакия имела одну из лучших армий в тогдашней Европе, имела очень хорошее вооружение, которое потом очень помогло Третьему рейху. Но готовности защищать себя не было", - отметил историк.
По его мнению, тогдашние чехословацкие власти слишком сильно полагалась на своих союзников.
"Союзники же, увидев, что нет воли к защите у самой Чехословакии, с легкостью сдали ее интересы", - продолжил Вятрович.
Точно такая же участь может сейчас постигнуть и Украину, добавил он.
"Но мы еще имеем все возможности для того, чтобы сдержать это", - уверен Вятрович.
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