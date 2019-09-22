Сегодня - день Анны: вспоминают родителей Девы Марии, чествуют рожениц

22 сентября, 2019, 10:18

В этот день, 22 сентября, православные и греко-католики почитают память родителей Богородицы

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на 20 минут .

Родителей Девы Марии, Анну и Иоакима, в народе считают покровителями рожениц и бездетных, ведь они сами довольно долго не могли зачать ребенка, и произошло это, когда они были в преклонном возрасте. Тогда Иоаким ушел в пустыню для молитвы, где ему явился ангел, который сообщил, что у них родится дочь. Произошло именно так, и за девять месяцев после этого события Анна родила дочь.

Супруги пообещало, что посвятят дочь Богу, а потому отдали Марию в храм Иерусалима, где она находилась до своего совершеннолетия.

Обычно 22 сентября было принято звать женщин в гости, ведь этот день называли днем рожениц.

Также в этот день поздравляли молодых матерей.

В древности принято было преподносить подарки близким людям от молодых или бездетных молодых - примета, что почитание своих родственников дает благодать и позволит зачать ребенка.