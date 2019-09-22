 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСегодня - день Анны: вспоминают родителей Девы Марии, чествуют рожениц

Сегодня - день Анны: вспоминают родителей Девы Марии, чествуют рожениц

В этот день, 22 сентября, православные и греко-католики почитают память родителей Богородицы

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на 20 минут .

Родителей Девы Марии, Анну и Иоакима, в народе считают покровителями рожениц и бездетных, ведь они сами довольно долго не могли зачать ребенка, и произошло это, когда они были в преклонном возрасте. Тогда Иоаким ушел в пустыню для молитвы, где ему явился ангел, который сообщил, что у них родится дочь. Произошло именно так, и за девять месяцев после этого события Анна родила дочь.

Супруги пообещало, что посвятят дочь Богу, а потому отдали Марию в храм Иерусалима, где она находилась до своего совершеннолетия.

Обычно 22 сентября было принято звать женщин в гости, ведь этот день называли днем рожениц.

Также в этот день поздравляли молодых матерей.

В древности принято было преподносить подарки близким людям от молодых или бездетных молодых - примета, что почитание своих родственников дает благодать и позволит зачать ребенка.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 сентября, 2019 воскресенье

21 сентября, 2019 суббота

больше новостей

22 сентября, 2019 воскресенье

21 сентября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать