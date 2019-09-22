"Пойте по-русски". Зе-власть будет повторять русификацию времен раннего Кучмы, - Антон Мухарский
Об этом заявил известный украинский писатель, актер и певец Антон Мухарский в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV.
"Мне это очень напоминает 1994 год. Когда на внеочередных выборах побеждает Кучма. Под руководством Табачника. И вот это все описано в "Рекреациях" Андруховича "праздник воскресающего духа", 30-летие которого мы сейчас празднуем ("Червона рута", "Бу-Ба-бу", театр "Не горюй", львовское, галицкое возрождение литературы, ивано-франковский феномен), это все как-то куда-то исчезает. Украинская музыка уже не так часто звучит, где-то там переформатирование в среде кинематографистов, питчинг на украинское кино уже не выделяет деньги. И из-за этого всего Украина исчезает. Незаметно, потихоньку. У них уже есть эти технологии. И я был сам свидетелем того как в 1995-1996 году все украинское зачищалось", - пояснил Мухарский.
После этого, как он отметил, в Украину пришли огромные российские капиталовложения и в развлекательной индустрии были созданы огромные холдинги ("Русское радио", "Авторадио", "Шансон"), а популярных певцов и певиц продюсеры начали поощрять переходить на русский язык.
"Руки вверх" зашли, Лолита Милявская. А где украинские певцы? "Пойте по-русски. Таечка, зачем Вам эти украинские песни? Аничка Лорак, зачем Вам это надо? Пойте по-русски. Рынок больше, денег больше и т.д.", - добавил Мухарский.
По его словам, через месяц после избрания Владимира Зеленского президентом на YouTube без предупреждения были заблокированы канал проекта "Орест Лютый", где было 80 тыс. подписчиков и на который ушло 8 лет работы.
"То есть все видео, которые создавались кровью и потом, собирая где-то какие-то средства, которые вкладывались в это, они были уничтожены единым нажатием кнопки. Зеленой", - подчеркнул он.
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