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Espreso.tvОбществоПобеды недели в ООС: семь ликвидированных россиян и наемников и трое пленных

Победы недели в ООС: семь ликвидированных россиян и наемников и трое пленных

На позициях ВСУ
В течение 16-22 сентября 2019 бойцы ООС продолжили успешно уничтожать живую силу вооруженных сил РФ и боевиков "Л-ДНР"

Об этом со ссылкой на Depo.ua передает Еспресо.TV .

По данным изданием, на этой неделе российско-терористични войска потеряли убитыми семь человек.

В частности, в 1 АК ( "армия" ДНР ") - 1 омсбр (Кальмиусское) потеряла одного оккупанта, в 3 омсбр (Горловка) не досчитались трех боевиков и в 9 омсп (Новоазовск) потеряли одного террориста. В 2 АК (" армия " ЛНР ") - 4 омсбр (Алчевск) осталась без двух наемников.

Кроме того, из официальных и неофициальных источников известно о трех взятых в плен иностранцах и их пособников.

Справка

О потерях среди россиян и сепаратистов пресс-службой Минобороны уже почти месяц как не сообщается .

Обозреватели связывают это с подготовкой к очередным переговоров в нормандской формате.

  • Напомним, 19 сентября неизвестные взорвали опоры стратегчно важного моста на Лутугинском в оккупированном Луганске.
  • Этот мост имел важное значение для перевозки боевиками оружия, техники и боеприпасов со стороны российской границы в Луганск. Теперь если этим мостом проедет грузовик - он обвалится.
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