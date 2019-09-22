Победы недели в ООС: семь ликвидированных россиян и наемников и трое пленных
Об этом со ссылкой на Depo.ua передает Еспресо.TV .
По данным изданием, на этой неделе российско-терористични войска потеряли убитыми семь человек.
В частности, в 1 АК ( "армия" ДНР ") - 1 омсбр (Кальмиусское) потеряла одного оккупанта, в 3 омсбр (Горловка) не досчитались трех боевиков и в 9 омсп (Новоазовск) потеряли одного террориста. В 2 АК (" армия " ЛНР ") - 4 омсбр (Алчевск) осталась без двух наемников.
Кроме того, из официальных и неофициальных источников известно о трех взятых в плен иностранцах и их пособников.
Справка
О потерях среди россиян и сепаратистов пресс-службой Минобороны уже почти месяц как не сообщается .
Обозреватели связывают это с подготовкой к очередным переговоров в нормандской формате.
- Напомним, 19 сентября неизвестные взорвали опоры стратегчно важного моста на Лутугинском в оккупированном Луганске.
- Этот мост имел важное значение для перевозки боевиками оружия, техники и боеприпасов со стороны российской границы в Луганск. Теперь если этим мостом проедет грузовик - он обвалится.
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