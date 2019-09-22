Победы недели в ООС: семь ликвидированных россиян и наемников и трое пленных

22 сентября, 2019, 14:05

В течение 16-22 сентября 2019 бойцы ООС продолжили успешно уничтожать живую силу вооруженных сил РФ и боевиков "Л-ДНР"

Об этом со ссылкой на Depo.ua передает Еспресо.TV .

По данным изданием, на этой неделе российско-терористични войска потеряли убитыми семь человек.

В частности, в 1 АК ( "армия" ДНР ") - 1 омсбр (Кальмиусское) потеряла одного оккупанта, в 3 омсбр (Горловка) не досчитались трех боевиков и в 9 омсп (Новоазовск) потеряли одного террориста. В 2 АК (" армия " ЛНР ") - 4 омсбр (Алчевск) осталась без двух наемников.

Кроме того, из официальных и неофициальных источников известно о трех взятых в плен иностранцах и их пособников.

Справка

О потерях среди россиян и сепаратистов пресс-службой Минобороны уже почти месяц как не сообщается .

Обозреватели связывают это с подготовкой к очередным переговоров в нормандской формате.