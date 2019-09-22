Отравленный "Новичком" британец хочет отсудить у России 1 млн фунтов
Об этом со ссылкой на Daily Mirror сообщает "Интерфакс-Украина" .
"Чарли до сих пор испытывает серьезные побочные эффекты от токсического вещества, попавшего в его организм. Но он говорит, что больше всего его волнует установление истины того, что произошло", - заявил адвокат пострадавшего Патрик Макгвайр.
Он рассказал, что Роули обратился к нему за помощью, чтобы добиться правосудия. Тогда Макгвайр предложил ему рассмотреть возможность подачи иска против российского правительства среди других вариантов. Других подробностей Макгвайр не приводит.
30 июня 2018 г. в городе Эймсбери в бессознательном состоянии были обнаружены Чарльз Роули и Дон Стерджесс. Позже женщина скончалась. В доме Роули полиция нашла емкость с нервно-паралитическим веществом "Новичок", идентичным тому, от которого в марте 2018 г. пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, и объединила расследование этих двух случаев.
- Напомним, 2 марта сын британки Дон Стерджесс, которая в 2018 году погибла от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в городе Эймсбери, написал эмоциональное письмо Владимиру Путину с просьбой помочь добиться справедливости.
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