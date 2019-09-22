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Espreso.tvОбществоНет никакого Нормандского или Будапештского формата. Или мы продолжаем войну, или сдаемся, - Портников

Нет никакого Нормандского или Будапештского формата. Или мы продолжаем войну, или сдаемся, - Портников


фото: apostrophe.ua
Российско-украинская война на Донбассе - затяжной конфликт, целью которого является полное поглощение Украины Российской Федерацией

Об этом 21 сентября 2019 года заявивив известный журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников в программе "Субботний политклуб" на телеканале Еспресо.TV .

"Нет никакого Нормандского формата, как реального выхода из ситуации, нет никакого" Женева плюс "или" Женева минус ", нет никакого Будапештского формата. Все это наши иллюзии и желание политиков и дипломатов в каких формах проводить какие-то консультации. А реальность такова: или мы продолжаем войну, чтобы мы капитулируем. Точка ", - отметил он.

"Или мы соглашаемся с тем, что это затяжной конфликт, потому что его целью является поглощение Украины Российской Федерацией - ради этого эта война начиналась и ради этого она продолжается. И, возможно, многие из Вас, уважаемые телезрители умрет еще тогда, когда эта война будет продолжаться. Я Вам хочу напомнить, что все эти конфликты на территории Грузии или Молдовы начались 1990 года, а некоторые еще с 1989 года ", - добавил журналист.

По словам Портников, единственным возможным путем сохранения Украинского государства как такового является "противостоять этой агрессии".

"Другого пути не существует. Он существует только в фантазиях украинских избирателей. А фантазии и жизнь - это разные вещи", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что в отношениях с Россией украинское руководство может пойти сейчас только одним из двух возможных путей, то есть либо путем сопротивления, или путем признания своего поражения перед врагом.

"Второй путь - мы капитулируем. Не имеет даже значения, что мы для этого делаем. Например, включаем Донецке и Луганске так называемые народные республики как автономии в состав Украины, записываем то в Конституцию, амнистию террористов делаем, отказываемся от европейской и евроатлантической интеграции. Абсолютно не имеет значения, какие условия России мы будем принимать, даже под западным давлением. На этом все не закончится, а только начнется.

Мы превратимся через некоторое время в некую Беларусь, судьбу которой будет решать Россия: захочет Россия - будет Украина, не захочет Россия - не будет Украины. Вот Вам и вся история ", - подытожил Портников.

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