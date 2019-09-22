Нацкомиссия запретит мобильным операторам списывать деньги за услуги, которые не заказывали пользователи

22 сентября, 2019, 21:29

Национальная комиссия в сфере связи и информатизации предлагает запретить операторам взимать плату за услуги, которые не заказывали пользователи

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг", обнародованном на официальном сайте Нацкомиссии.

Как отмечается в тексте документа, он вводит уточненное понятие "контент-ресурс" на замену термина "контент-услуги" с целью их разграничения с телекоммуникационными услугами.

Контент-ресурс - платная информационная, справочная, заказная, развлекательная или иная услуга, кроме услуги для нужд телевидения и радиовещания, которая предоставляется исключительно по заказу или по согласию потребителя.

Кроме того, новые нормы предусматривают предоставление услуги доступа к контент-ресурсу исключительно по заказу или по соглашению потребителя с обязательным уточнением со стороны оператора согласия пользователя с заказом и получением таких услуг.

При этом согласие нужно будет получить в такой форме, чтобы его можно было зафиксировать оборудованием: голосовое или текстовое сообщение, сигналы тонового набора или код подтверждения.

Кроме этого операторам намерены запретить включать контент-услуги в тарифные планы.

В течение последних трех лет в НКРСИ поступило более 1300 жалоб потребителей о предоставлении им платных контент-услуг. А согласно пояснительной записке к документу, в 2018 году комиссия зафиксировала 549 таких жалоб.