На улице Антоновича в Киеве курьерский мотороллер столкнулся с машиной такси

22 сентября, 2019, 14:56

В столичном Голосеевском районе в воскресенье, 22 сентября 2019 года, столкнулись такси и скутер службы доставки

ДТП произошло на улице Антоновича, рассказывают ВартовиЕспресо .

Пострадали двое парней, которые двигались на двухколесном. Их с травмами разной степени тяжести забрала скорая.

На месте работают патрульные, ждать приезда следователей которые и будут выяснять, кто из участников ДТП нарушил правила дорожного движения.