На улице Антоновича в Киеве курьерский мотороллер столкнулся с машиной такси
22 сентября, 2019, 14:56
В столичном Голосеевском районе в воскресенье, 22 сентября 2019 года, столкнулись такси и скутер службы доставки
ДТП произошло на улице Антоновича, рассказывают ВартовиЕспресо .
Пострадали двое парней, которые двигались на двухколесном. Их с травмами разной степени тяжести забрала скорая.
На месте работают патрульные, ждать приезда следователей которые и будут выяснять, кто из участников ДТП нарушил правила дорожного движения.
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