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Espreso.tvОбществоНа улице Антоновича в Киеве курьерский мотороллер столкнулся с машиной такси

На улице Антоновича в Киеве курьерский мотороллер столкнулся с машиной такси

В столичном Голосеевском районе в воскресенье, 22 сентября 2019 года, столкнулись такси и скутер службы доставки

ДТП произошло на улице Антоновича, рассказывают ВартовиЕспресо .

Пострадали двое парней, которые двигались на двухколесном. Их с травмами разной степени тяжести забрала скорая.

На месте работают патрульные, ждать приезда следователей которые и будут выяснять, кто из участников ДТП нарушил правила дорожного движения.

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