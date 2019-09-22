На столичных Берковцах не разминулись два мотоциклиста. Оба госпитализированы
22 сентября, 2019, 14:21
На развороте в ТРЦ "Лавина Молл", что в Святошинском районе города Киева, в воскресенье, 22 сентября 2019 года, два мотоциклиста не поделили дорогу
Об этом рассказывают ВартовиЕспресо .
Вследствие их непонятных маневров оба пилота оказались в больнице.
На месте работают патрульные. Ждут приезда следователей.
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