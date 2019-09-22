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Espreso.tvОбществоНа столичных Берковцах не разминулись два мотоциклиста. Оба госпитализированы

На столичных Берковцах не разминулись два мотоциклиста. Оба госпитализированы

На развороте в ТРЦ "Лавина Молл", что в Святошинском районе города Киева, в воскресенье, 22 сентября 2019 года, два мотоциклиста не поделили дорогу

Об этом рассказывают ВартовиЕспресо .

Вследствие их непонятных маневров оба пилота оказались в больнице.

На месте работают патрульные. Ждут приезда следователей.

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