На киевской Большой Окружной легковушка BMW на евробляхах "догнала" маршрутку с пассажирами и вылетела на тротуар

22 сентября, 2019, 13:40

В Святошинском районе города Киева во время столкновения с маршруткой, произошедшего днем в воскресенье, 22 сентября 2019 года, автомобиль BMW с номерами европейской регистрации вылетел на тротуар

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

ДТП произошло на Кольцевой дороге, неподалеку от поворота на город Вишневое. Во время движения BMW в направлении храма Церкви Христа последних дней по неизвестным причинам "догнал" маршрутное такси с пассажирами.

От удара легковушка вылетела на тротуар, между тем микроавтобус отбросило вперед на несколько десятков метров.

В аварии пострадал водитель BMW. Его с травмами различной степени тяжести забрала скорая.

На месте работают следователи, выясняют обстоятельства дорожного происшествия.

Как неаголошуеться, не известно был водитель BMW трезвым, однако в салоне находилась бутылка пива.