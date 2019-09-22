На киевской Большой Окружной легковушка BMW на евробляхах "догнала" маршрутку с пассажирами и вылетела на тротуар
22 сентября, 2019, 13:40
В Святошинском районе города Киева во время столкновения с маршруткой, произошедшего днем в воскресенье, 22 сентября 2019 года, автомобиль BMW с номерами европейской регистрации вылетел на тротуар
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
ДТП произошло на Кольцевой дороге, неподалеку от поворота на город Вишневое. Во время движения BMW в направлении храма Церкви Христа последних дней по неизвестным причинам "догнал" маршрутное такси с пассажирами.
От удара легковушка вылетела на тротуар, между тем микроавтобус отбросило вперед на несколько десятков метров.
В аварии пострадал водитель BMW. Его с травмами различной степени тяжести забрала скорая.
На месте работают следователи, выясняют обстоятельства дорожного происшествия.
Как неаголошуеться, не известно был водитель BMW трезвым, однако в салоне находилась бутылка пива.
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