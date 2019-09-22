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Espreso.tvОбществоНа Академика Заблотного в Киеве перевернулось такси с пассажиром

На Академика Заблотного в Киеве перевернулось такси с пассажиром

В ночь с 21 на 22 сентября 2019 года в Голосеевском районе города Киева произошло ДТП с пострадавшими

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.

Как удалось узнать, такси Nissan Sunny ехало по улице Академика Заболотного в направлении Столичного шоссе. Водитель автомобиля не справился с управлением и, вылетев на обочину, врезался в столб и перевернулся на крышу.

В салоне в момент аварии находились водитель и пассажир. Удар был такой силы, что от "японца" почти ничего не осталось, поэтому на подмогу кроме полиции и скорой прибыл еще и экипаж МЧСников.

Двое мужчин были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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