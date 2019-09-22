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Espreso.tvОбществоКонгресс США не исключает импичмента Трампа из-за давления на Зеленского

Конгресс США не исключает импичмента Трампа из-за давления на Зеленского


фото: wsj.com
В Конгрессе США заявили, что в случае доказательства фактов давления главы Белого дома Дональда Трампа на Владимира Зеленского, может быть начата процедура импичмента

Об этом сообщает CNN.

"Глава комитета разведке Палаты представителей, представитель Демократической партии Адам Шифф заявил, что если сообщения о возможном разговоре Трампа с президентом Украины правдивы, тогда импичмент может стать единственным выходом. Это крайне серьезное дело, возможно, мы пересекли красную линию", - говорится в заметке .

 

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