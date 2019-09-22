Конгресс США не исключает импичмента Трампа из-за давления на Зеленского
22 сентября, 2019, 22:35
В Конгрессе США заявили, что в случае доказательства фактов давления главы Белого дома Дональда Трампа на Владимира Зеленского, может быть начата процедура импичмента
Об этом сообщает CNN.
"Глава комитета разведке Палаты представителей, представитель Демократической партии Адам Шифф заявил, что если сообщения о возможном разговоре Трампа с президентом Украины правдивы, тогда импичмент может стать единственным выходом. Это крайне серьезное дело, возможно, мы пересекли красную линию", - говорится в заметке .
Rep. Adam Schiff says that if the reports about Pres. Trump's conversation with Ukraine are proven true, then impeachment may be the only "remedy". "This seems different in kind and we may very well have crossed the Rubicon here ." #CNNSOTU pic.twitter.com/0dsWBXpC6g- State of the Union (@CNNSotu) September 22, 2019
- Напомним, 22 сентября Дональд Трамп рассказал о деталях своего телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который вызвал громкий скандал.
- 21 сентября Дональд Трамп заявил, что не предъявлял президенту Украины Владимиру Зеленскому требований о расследовании по делу бывшего вице-президента США Джо Байдена.
- 20 сентября президент США Дональд Трамп опроверг, что договаривался с президентом Украины Владимиром Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против сына своего главного конкурента на будущих выборах - Джо Байдена.
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