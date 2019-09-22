Количественный состав ВСУ не будет сокращаться, - Загороднюк
Об этом он рассказал 21 сентября 2019 в интервью Радио Свобода , передает Еспресо.TV .
"Мы не планируем сокращать состав ВСУ. Вопрос в том, чтобы те ресурсы, которые у нас есть, были направлены туда, куда нам нужно. Прежде всего, на наращивание боевых частей. И этот вопрос можно решать только системно. Потому что будет конкретная стратегия, будет корректный план обороны, о котором мы сейчас говорим ", - отметил министр.
Он добавил, что нужно понять, "какая нам нужна численность и где и в какой структуре".
"Мы скажем, что вот это - наша угроза, вот это - наш план обороны, здесь - нам нужно столько людей, здесь - нам нужны такие бригады. Тогда общественность и все увидят, что действительно есть понимание, куда оно будет направлено, каким образом это будет структурировано ", - пояснил Загороднюк.
- Напомним, в этом же разговоре с журналистамиы Загороднюк сообщил о подготовке Генштабом ВСУ плана разведения сил и средств от линии разграничения в Донбассе.
- При этом патриотически настроенные жители расположенных вдоль пока подконтрольных Украины населенных пунктов обеспокоены собственной безопасностью и говорят об отсутствии "любых гарантий" сохранения их жизни и здоровья в случае отступления украинских военных.
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