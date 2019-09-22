Количественный состав ВСУ не будет сокращаться, - Загороднюк

22 сентября, 2019, 09:59

Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что Минобороны не планирует сокращение личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ)

Об этом он рассказал 21 сентября 2019 в интервью Радио Свобода , передает Еспресо.TV .

"Мы не планируем сокращать состав ВСУ. Вопрос в том, чтобы те ресурсы, которые у нас есть, были направлены туда, куда нам нужно. Прежде всего, на наращивание боевых частей. И этот вопрос можно решать только системно. Потому что будет конкретная стратегия, будет корректный план обороны, о котором мы сейчас говорим ", - отметил министр.

Он добавил, что нужно понять, "какая нам нужна численность и где и в какой структуре".

"Мы скажем, что вот это - наша угроза, вот это - наш план обороны, здесь - нам нужно столько людей, здесь - нам нужны такие бригады. Тогда общественность и все увидят, что действительно есть понимание, куда оно будет направлено, каким образом это будет структурировано ", - пояснил Загороднюк.