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Espreso.tvОбществоБез твердой позиции встреча Зеленского с Трампом окажется первой и последней, - дипломат Даниил Лубкивский

Без твердой позиции встреча Зеленского с Трампом окажется первой и последней, - дипломат Даниил Лубкивский

В связи со скандалом, который разворачивается в Соединенных Штатах вокруг предмета последнего телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского и возможного давления на украинского президента, у главы государства появляется "масштабная трибуна, чтобы выявить характер и напомнить миру о борьбе Украины"

Об этом в своем блоге на портале ЦензорНет написал дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник Украины I класса Даниил Лубкивский, передает Еспресо.TV .

"Президент должен сказать свое слово не как заложник ситуации, а как государственный деятель, который защищает свою страну. Под обстоятельствами нельзя прогнуться. Какой бы ни была важной встреча с Трампом, она не может сравниться с важностью своей твердой позиции. Без твердой позиции эта встреча может остаться единственной ", - отметил он.

По мнению Лубкивского, имея решительную позицию, можно получить авторитет, который "откроет двери к новым возможностям".

Это означает, что Зеленскому стоит заявить о том, что Украина хочет мира, но она не примет подмены мира на российских условиях.

"Президент Зеленский должен публично предостеречь президента Трампа от безнаказанного возвращения России к полноценному сотрудничеству. Такой подход - ошибочный сигнал для всего мира, который ослабит позиции Соединенных Штатов. Кремль стратегии не меняет. Москву интересует лишь один вариант развития событий: контроль над Украиной и раскол между западными демократиями ", - добавил Лубкивский.

Кроме того, украинский президент должен заявить о наиболее реалистичном приоритете - совместном давлении Запада на Москву, чтобы гарантировать прекращение кровопролития и убийств украинских военных.

"Это - базовое условие для любых будущих действий", - подчеркнул дипломат.

Также Зеленский должен сказать о неразрывности дела освобождения Донбасса и Крыма.

Он должен обратиться за помощью к  Соединенных Штатов продлить освобождение наших людей с российского заключения и инициировать международную платформу для спасения пленных Кремля, защиты прав людей на оккупированных территориях и помощи пострадавшим.

"Президента Соединенных Штатов надо пригласить в Украину. Его надо пригласить вместе с американским бизнесом, а следовательно, подтвердить, что в стране будет верховенство права, а не авторитаризм, узурпация и монополии. И всей Америке надо дать ясный сигнал: Украина никогда не будет выбирать между одной из сторон во внутренней политике Соединенных Штатов ", - пояснил Лубкивский.

"Президент должен апеллировать не только к президенту Трампу, а к общественному мнению в Соединенных Штатах. Наш главный интерес - сохранить и усилить поддержку Украины со стороны обеих партий и всего американского общества. Это - единственно возможный фарватер", - подытожил посланник.

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