22 сентября на фронте: ранен один украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Николаевки по направлению Докучаевска - из стрелкового оружия; вблизи Новогнатовки по направлению Докучаевска - с автоматического гранатомета; неподалеку Водяного по направлению Ужовки - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского по направлению Ужовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: возле Крымского по направлению Сентяновки и Южного по направлению "Шахта им.Гагарина" - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Железного и Новгородского по направлению "Шахта им.Гагарина" - минометов калибра 82 мм.
В течение текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение средней степени тяжести.
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