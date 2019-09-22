21 сентября на фронте: с российской стороны - 13 обстрелов вблизи 9 поселков, с украинской - без потерь

22 сентября, 2019, 07:22

В субботу, 21 сентября 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационной сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 22 сентября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. А также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Обстрелы украинских позиций со стороны оккупантов, в частности, имели место вблизи 9 поселков:

Водяного,

Лебединского,

Новотроицкого,

Богдановки,

Южного,

Новозвановки,

Майорска,

Новолуганского,

Луганского.

"За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - отмечают в Минобороны.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники уже один раз нарушили перемирие. Это случилось неподалеку Николаевки.

В то же время, о потерях среди русских и боевиков уже месяц как официально не сообщается.

Обозреватели связывают это с подготовкой к очередным переговорам в нормандском формате.