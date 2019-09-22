21 сентября на фронте: с российской стороны - 13 обстрелов вблизи 9 поселков, с украинской - без потерь
Об этом говорится в информационной сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 22 сентября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. А также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.
Обстрелы украинских позиций со стороны оккупантов, в частности, имели место вблизи 9 поселков:
Водяного,
Лебединского,
Новотроицкого,
Богдановки,
Южного,
Новозвановки,
Майорска,
Новолуганского,
Луганского.
"За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - отмечают в Минобороны.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники уже один раз нарушили перемирие. Это случилось неподалеку Николаевки.
В то же время, о потерях среди русских и боевиков уже месяц как официально не сообщается.
Обозреватели связывают это с подготовкой к очередным переговорам в нормандском формате.
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