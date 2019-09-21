Израильский посол ответил на заявление Путина о "русскоязычной стране"

21 сентября, 2019, 14:14

Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Жоэль Лион считает, что если отталкиваться от того подхода, который предлагает президент России Владимир Путин, его страну можно считать не только "русскоязычной", но и "франкоязычной" и "арабоязычной"

Об этом заявил 21 сентября 2019 в эфире программы "Международный обзор" с Юрием Физером на Еспресо.TV .

"Мы не считаем себя русскоязычной страной. Более того. Я даже скажу Вам, что мы, возможно, франкоязычная страна. Один миллион израильтян общается на французском. Поэтому, возможно, мы франкоязычная страна? А почему тогда не арабоязычная страна? Родной язык более двух миллионов жителей Израиля - арабский. и не только мусульман, но также и евреев", - отметил дипломат.

Что же касается выходцев из бывшего Советского Союза, то, по словам Лиона, они являются неотъемлемой "частью израильской сообщества", а не какой-то отдельной группой населения.

"В Израиле проживает полтора миллиона русскоязычных граждан. Да, в нашей стране русский язык играет важное значение. Но все эти русскоязычные граждане говорят на иврите. Они граждане Израиля и они являются частью израильской общественности. А во вторник они пришли на выборы чтобы проголосовать за своих лидеров и, возможно, некоторые из этих лидеров также общаются на русском языке. Но язык и то, что они вынуждены были сюда (в Израиль, - ред.) приехать, никак не связывает их сейчас с Россией", - подчеркнул посол.