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Espreso.tvОбществоВ сети опубликовали личные данные коллаборационистов из оккупированной Макеевки

В сети опубликовали личные данные коллаборационистов из оккупированной Макеевки

Дворец культуры металлургического завода им. Кирова. Довоенное фото
Анонимный проукраинский блогер из Донбасса, который публикует материалы из-за линии фронта под псевдонимом "Фашик Донецкий" выложил в общий доступ список сотрудников российской администрации города Макеевка

Об этом передает Еспресо.TV.

Речь идет об около 20 коллаборационистах.

Приведены их полные фамилии, имена и отчества, а также даты рождения и мобильные телефоны разных операторов.

По словам автора, эти данные уже переданы "на все блокпосты".

Подробности здесь .

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