В сети опубликовали личные данные коллаборационистов из оккупированной Макеевки

21 сентября, 2019, 19:36

Анонимный проукраинский блогер из Донбасса, который публикует материалы из-за линии фронта под псевдонимом "Фашик Донецкий" выложил в общий доступ список сотрудников российской администрации города Макеевка

Об этом передает Еспресо.TV.

Речь идет об около 20 коллаборационистах.

Приведены их полные фамилии, имена и отчества, а также даты рождения и мобильные телефоны разных операторов.

По словам автора, эти данные уже переданы "на все блокпосты".

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