В Неваде задержаны трое желающих попасть в Зону 51

21 сентября, 2019, 08:53

В Зоне 51, возле военной базы в Неваде (США), несколько участников фестиваля Official Alienstock Tour пытались прорваться на территорию зоны, однако их задержала полиция

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Reuters .

Рядом с Зоной 51 проходило два фестиваля уфологов и любителей конспирологической теории о "пребывании" в этом месте секретных "заключенных" правительства Соединенных Штатов - космических пришельцев, "сбитых" и "взятых в плен" ВВС США.

Некоторые из присутствующих собирались "увидеть инопланетян", которых от них "скрывают".

Шериф округа Линкольн Керри Ли сказал, что три человека были арестованы по подозрению в совершении вторжения на территорию Зоны 51.