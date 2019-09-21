В Неваде задержаны трое желающих попасть в Зону 51
21 сентября, 2019, 08:53
В Зоне 51, возле военной базы в Неваде (США), несколько участников фестиваля Official Alienstock Tour пытались прорваться на территорию зоны, однако их задержала полиция
Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Reuters .
Рядом с Зоной 51 проходило два фестиваля уфологов и любителей конспирологической теории о "пребывании" в этом месте секретных "заключенных" правительства Соединенных Штатов - космических пришельцев, "сбитых" и "взятых в плен" ВВС США.
Некоторые из присутствующих собирались "увидеть инопланетян", которых от них "скрывают".
Шериф округа Линкольн Керри Ли сказал, что три человека были арестованы по подозрению в совершении вторжения на территорию Зоны 51.
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