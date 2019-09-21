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Espreso.tvКриминалВ Киеве мужчина задушил 16-летнюю дочь

В Киеве мужчина задушил 16-летнюю дочь

В Оболонском районе столицы мужчина задушил свою 16-летнюю дочь

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Трагедия произошла на улице Попова. По предварительной информации, соседка увидела открытую дверь и решила проверить. Правоохранители подозревают отца умершей, его задержали. Что подтолкнуло мужчину на страшное преступление, будут выяснять следователи.

 

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