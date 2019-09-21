В двух гарнизонах на Днепропетровщине уже третью неделю нет воды, - СМИ

21 сентября, 2019, 13:50

Два военных городка Гвардейское и Черкасское Днепропетровской третью неделю живут без воды из-за масштабного прорыва водопроводной трубы. Без воды с начала сентября также сидят жители сел Губиниха, Голубовка и Вольное

Если вовремя не решат проблему с водоснабжением, под угрозой окажется отопительный сезон, передает Еспресо.TV со ссылкой на Gazeta.ua.

Питьевую воду военные вынуждены возить из скважины, рассказал пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Александр Галкин.

"Когда володканалу города Новомосковск за долги отключили электроэнергию, у них остановились насосы. Из резервуаров выкачали всю воду. Но когда они выплатили долг и свет включили, систему надо было снова наполнить. А на это уходит несколько дней. Чтобы ее скорее наполнить какой-то "гений" дал большое давление и начали рваться и лопаться трубы, которые там древние и ржавые", - отметил он.

Такая же проблема с водоснабжением в военных городках было летом 2018 года. Водопровод, построен более 30 лет назад. Трубы во многих местах проела ржавчина. Из-за многочисленных прорывов потери воды достигали 80%.

"Районная власть, состоящая из регионалов, не дала нам создать объединенную территориальную громаду (ОТГ) с Гвардейским. Всячески блокировали это решение. Мы могли бы у себя за свои деньги все сделать. А так платим их в районный бюджет", - добавил Галкин .

К концу 2019 года за областные деньги местные власти обещают реконструировать проблемные участки водовода, рассказал новый глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

"Обновлять водопровод полностью экономически невыгодно. Целесообразнее отказаться от централизованного водоснабжения и получать воду из скважины", - считает, в свою очередь, директор департамента ЖКХ Днепропетровской ОГА Андрей Коломоец.

Земельный участок под скважину должен выделить Минобороны.

Справка

18 июля бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины вернулись в пункт постоянной дислокации из района проведения операции Объединенных сил.

Более полугода бригада защищала украинскую землю под Донецком - в районе Авдеевки. За эти месяцы россияне и наемники убили 5 "холодноярцев", 4 воина умерли из-за болезней.