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Espreso.tvКриминалВ центре Киева произошло ДТП с участием глухонемого таксиста и иностранца на мотороллере

В центре Киева произошло ДТП с участием глухонемого таксиста и иностранца на мотороллере

В Печерском районе столицы на улице Большая Васильковская произошло ДТП с участием глухонемого и иностранца на мотороллере со службы доставки GLOVO

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По словам свидетелей, таксист на Hyundai только взял пассажира и начал перестраиваться с крайней левой полосы во вторую полосу слева, как в него врезался мотороллер службы доставки GLOVO.

Водитель такси оказался глухонемым, а курьер службы доставки - иностранцем, который не обладает ни украинским, ни русским языками. Хотя удар был не значительный и оказался по касательной, но все же скорая госпитализировала мотоциклиста в тяжелом состоянии. На месте работает следственно-оперативная группа, которая будет выяснять все подробности неприятного инцидента.

В Киеве это уже второй за неделю случай ДТП с участием глухонемого таксиста.

 

 

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