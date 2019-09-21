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Espreso.tvСпортУкраинский тяжеловес завоевал бронзу чемпионата мира

Украинский тяжеловес завоевал бронзу чемпионата мира


фото: glavcom.ua
Украинский борец вольного стиля Александр Хоцяновский стал бронзовым призером чемпионата мира в Казахстане в категории до 125 кг

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Нур-Султане в схватке за бронзовую награду в весовой категории до 125 кг Александр Хоцяновский победил Баджо Хутаба из Сирии - 5: 1.

Для Хоцяновская эта награда стала первой на чемпионатах мира. Ранее он дважды выигрывал бронзу чемпионата Европы - в 2014 и 2019 годах и становился третьим на европейских играх-2019.

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