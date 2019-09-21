Украинский тяжеловес завоевал бронзу чемпионата мира
21 сентября, 2019, 20:31
Украинский борец вольного стиля Александр Хоцяновский стал бронзовым призером чемпионата мира в Казахстане в категории до 125 кг
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Нур-Султане в схватке за бронзовую награду в весовой категории до 125 кг Александр Хоцяновский победил Баджо Хутаба из Сирии - 5: 1.
Для Хоцяновская эта награда стала первой на чемпионатах мира. Ранее он дважды выигрывал бронзу чемпионата Европы - в 2014 и 2019 годах и становился третьим на европейских играх-2019.
- Напомним, 18 сентября украинский борец Алина Бережная стала серебряным призером чемпионата мира по борьбе в Казахстане.
- 16 сентября Беленюк победил в финале чемпионата мира по греко-римской борьбе венгра Виктора Льоринца.
- 19 сентября украинка Ирина Коляденко получила серебряную награду в категории до 65 кг на своем дебютном чемпионате мира по борьбе.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!