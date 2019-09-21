У Елены Белозерской вышла книга воспоминаний "Дневник нелегального солдата"

21 сентября, 2019, 12:40

Одна из первых популярных украинских блогеров, киевская журналистка Елена Белозерская, которая с началом войны на востоке Украины добровольно ушла фронт, выпустила собственную документальную книгу-рассказ под названием "Дневник нелегального солдата"

Об этом она сообщила на своей официальной странице передает Еспресо.TV.

"Это о моих 2014-2017 годах на фронте, в составе ДУК "Правый сектор" и Украинской Добровольческой Армии. Книга абсолютно документальная, в ней только настоящие имена и описание только настоящих событий. Событий уникальных, если подумать - ведь коллективный герой этой книги - "группа Вольфа", добровольческое подразделение, которое, как и остальные неоформленные добровольцы, три с половиной года воевало без стабильных зарплат, без всяких льгот, статусов и гарантий. Мы - лицо свое времени, одно из не самых худших лиц", - рассказывает она.

По словам Белозерской, особенность этой книги заключается в том, что каждая реплика, сказанная ее героями, действительно была ими сказана и процитирована мною дословно.

"Это книга-фотография, фиксация на бумаге отрезка реальности - наших боев, нашего быта, нашего языка, чувств, эмоций. Я написала ее для того, чтобы будущие историки, авторы будущих художественных книг и сценаристы художественных фильмов знали подробности, без которых нет правды: не только о боях, но и о том, как мы добывали оружие, во что одевались, как разговаривали, что ели, что пили, над чем смеялись, какими ругательствами ругались... ", - отмечает автор.

"Это моя дань всем побратимам, живым и мертвым. Это рукотворный памятник уникальному явлению - Украинскому добровольческому движению", - добавляет Белозерская.

Объем книги 584 страницы. В ней помещены 340 цветных фотографий, 13 карт-схем наших боевых операций.

Размеры 24×17, толщина 3,5 см. Печать очень высокого качества.

Справка

Белозерская начинала воевать как снайпер добровольческих отрядов.

Сейчас является офицером ВСУ. Как командир огневого взвода САУ находится в составе морской пехоты.

Получила высшее военное образование в Национальной академии обороны Украины.