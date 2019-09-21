Сутки на фронте: трое украинских военных ранены, один травмирован
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм. А также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Водяного из направлений Ужовка и Заиченкового - из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Южного по направлению "Шахта им.Гагарина" - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новозвановки по направлению Калинового - из ручного противотанкового гранатомета.
За минувшие сутки три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один - боевое травмирование.
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