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Espreso.tvОбществоСпор Коломойского и Шустера не имеет никакого значения, потому что их обоих беспокоит не Украина, а исключительно собственное самообогащение, - Княжицкий

Спор Коломойского и Шустера не имеет никакого значения, потому что их обоих беспокоит не Украина, а исключительно собственное самообогащение, - Княжицкий

Между миллиардером Игорем Коломойским и телеведущим Савиком Шустером на самом деле нет большой разницы, поскольку они оба представляют олигархическую систему, для которой Украина и украинцы являются лишь рынком и которая препятствует успешному развитию нашей страны

Об этом утром в субботу, 21 сентября 2019 года, у себя на Facebook заявил народный депутат Николай Княжицкий, комментируя обвинения в якобы присвоении $2 млн 300 тыс., которые Коломойский высказал в адрес Шустера.

"Шоу вместо осознания. Какое значение имеет вчерашний спор Коломойского с Шустером? Никакого. Ибо мир их обоих никак не пересекается с жизнью украинского общества, для обоих является только рынком. И общества являются рынками, но жизнь здоровых наций не заканчивается только желаниями что-то продать или купить, даже саму нацию или ее землю. Нации хотят развиваться, утверждаться в мире, защищать и распространять собственные ценности и да, обогащаться. Что тормозит обогащение украинцев. Да, олигархическая система, для которой ценностью является лишь самообогащение. Коломойский - столб этой системы, Шустер - инструмент. А Зеленский и его депутаты - слуги", - пояснил политик.

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В подтверждение своих слов он привел два примера из вчерашних решений пропрезидентского большинства в Верховной Раде.

Первое из них касается действий застройщиков.

"Вот вчера они приняли закон о том, что застройщики не должны вкладывать средства в школы, садики, инфраструктуру городов. Эту огромную, болезненную проблему не вылечили, а обострили. Единственное, что удалось опозиции - отсрочить вступление в действие этого закона. Будем бороться за его отмену", - отметил Княжицкий.

Другой закон запрещает украинским продюсерам получать субсидии на создание фильмов в виде возврата части квалифицированных расходов.

"Разрешение на это оставили только иностранцам. Для чего? Для того, чтобы владельцы крупных студий могли сдавать их в аренду иностранцам за счет госбюджета. Еще запретили украинским актерам, режиссерам, каскадерам работать на этих фильмах, используя упрощенную систему налогообложения. Правда тоже с отсрочкой. Итак, бюджет мы теперь будем возвращать иностранным компаниям с российскими бенефициарами, а не украинцам", - рассказал Княжицкий.

 
  • С обвинением Коломойский выступил вечером в пятницу, 21 сентября 2019 года, в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина". По его словам, данный эпизод касается периода работы Шустера на канале "1+1" .
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