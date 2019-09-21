Шустер подал в суд на Коломойского. Речь идет о 10 млн
Об этом заявил продюсер Павел Елизаров в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина" в пятницу, 21 сентября 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Игорь Валерьевич, мы будем очень рады вас видеть в суде. Вот здесь у нас есть контракт, который мы с вами подписали на три года. Мы передавали вам сигнал, и вы этот сигнал трансформировали и не показывали, Игорь Валерьевич".
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На этом перепалка не закончилась, а потому через некоторое время Елизаров добавил:
"Игорь Валерьевич, я заасфальтирую дорогу в Мариуполь за 10 млн, которые вы нам вернете. Иск на 10 млн".
Присутствовавшая на программе журналиста Соня Кошкина показала у себя в Telegram копию документа, касающегося спора Коломойского с Шустером.
- Напомним, Коломойский обвиняет Шустера в том, что тот взял у него $2 млн 300 тыс. за 10 выпусков своей программы, однако данные обязательства якобы не выполнил.
- По словам народного депутата Николая Княжицкого, недоразумение между Коломойским и Шустером не имеет никакого значения, потому что их обоих беспокоит не Украина, а исключительно собственное самообогащение .
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