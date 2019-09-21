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Espreso.tvОбществоШустер подал в суд на Коломойского. Речь идет о 10 млн

Шустер подал в суд на Коломойского. Речь идет о 10 млн

После обвинений от миллиардера Игоря Коломойского телеведущий Савик Шустер и его студия подадут иск на сумму 10 млн

Об этом заявил продюсер Павел Елизаров в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина" в пятницу, 21 сентября 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Игорь Валерьевич, мы будем очень рады вас видеть в суде. Вот здесь у нас есть контракт, который мы с вами подписали на три года. Мы передавали вам сигнал, и вы этот сигнал трансформировали и не показывали, Игорь Валерьевич".

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На этом перепалка не закончилась, а потому через некоторое время Елизаров добавил:

"Игорь Валерьевич, я заасфальтирую дорогу в Мариуполь за 10 млн, которые вы нам вернете. Иск на 10 млн".

Присутствовавшая на программе журналиста Соня Кошкина показала у себя в Telegram копию документа, касающегося спора Коломойского с Шустером.

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