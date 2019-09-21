Российские десантники отрабатывают в Крыму высадку десанта на побережье "противника"

21 сентября, 2019, 20:21

В захваченном русскими украинском Крыму три тысячи военнослужащих Черноморского флота (ЧФ) присоединились к тактическим учениям на полигоне Опук, что на Керченском полуострове

По словам начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулева, морские пехотинцы под прикрытием авиации провели бой за высадку десанта, передает Еспресо.TV.

"В рамках обучения подразделения морской пехоты ЧФ под прикрытием армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) произвели высадку на необорудованный участок побережья с большого десантного корабля "Орск", провели бой за высадку десанта, заняли прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций условного противника", - цитирует Рулева пресс-служба Черноморского флота.

При высадке десанта российские морпехи наращивали силу по различным направлениям - как с воды, так и воздуха.