"Интересы Украины надо отстаивать". Часть украинской делегации вопреки "Слуге народа" самостоятельно отправится на сессию ПАСЕ

21 сентября, 2019, 14:53

Представители предыдущей делегации Верховной Рады в ПАСЕ, которые вошли в ее новый состав, планируют посетить сессию ПАСЕ

О на своей странице сообщил народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Алексей Гончаренко, передает Еспресо.TV.

"Интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, вошедших в новый состав, в частности я, намерены ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины. Считаю недопустимым, чтобы на такой важной международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала наша позиция", - написал нардеп.

Он отметил, что Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, которая стартует 30 сентября, то есть "действующим остается старый состав делегации".

"Это серьезный дипломатический сигнал, демонстрирующий реакцию страны на возвращение в ПАСЕ российской делегации без санкций", - считает Гончаренко.

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Он также подчеркивает важность того, чтобы в работе сессии ПАСЕ приняла участие новая глава украинской делегации Елизавета Ясько.

"Надо входить в курс дела и продолжить работу по формированию коалиции стран, которые будут бороться за сохранение Совета Европы как авторитетной международной организации, отстаивающей демократию, права человека и верховенство права. Иначе победителем в этой ситуации выйдет Путин. Мы не имеем права это допустить" , - подытожил нардеп.

Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа", руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко сообщил, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ.