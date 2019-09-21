Православные и греко-католики празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября, 2019, 12:17

Сегодня, 21 сентября 2019 года, отмечают праздник Рождества Пресвятой Богородицы по юлианскому календарю

В этот день женщины умываются родниковой водой, чтобы сохранить красоту в старости, а девушки собирают приворотные травы, рассказывает Эспрессо.TV со ссылкой на Molbuk.ua.

Пресвятая Дева Мария появилась на свет в городе Назарете у праведных супругов, пообещавших в случае рождения ребенка посвятить его жизнь служению Богу. Их молитвы были услышаны. Архангел Гавриил сообщил им радостную весть о том, что у них родится дочь Мария, которая станет матерью Иисуса Христа.

Вторая Пречистая считается женским праздником, когда чествовали женщину как продолжательницу рода.

В этот день бездетные женщины заказывали службу Божью в церкви, делали обед для бедных, чтобы те молились Богородице за их будущих детей. На стол подавали рыбу, запеченное мясо, голубцы, вареники с творогом, пироги с разной начинкой. Также в этот день утром женщины бежали к источнику. Говорили, если умыться водой до восхода солнца, то красота сохранится до самой старости.

"От Рождества Пресвятой Богородицы ребята засылали сватов к девушкам. Шутили: "Пришла Вторая Пречистая - принесла сватов нечистая". В этот день хорошо справлять свадьбу, потому что супруги будут жить счастливо, в согласии. На Вторую Пречистую не работали, а после богослужения в храме собирались на веселые гости", - рассказывает этнограф Николай Шкрибляк.

Считалось, что собранные в этот день приворотные травы имели свойство привлекать парня к девушке, а мужа к жене. Поэтому шли в лес собирать зелье. Однако детям запрещали ходить по полевым и лесным тропам, потому что "там ужи сушатся". На Рождество Богородицы нельзя было ссориться, отказывать кому-то в помощи.

Для пасечников это был последний срок утепления ульев на зиму, а хозяева во второй раз стригли овец. В это время обычно холодает, дни становятся короче, идут дожди. Поэтому до Второй Пречистой следовало полностью выкопать картошку и посеять рожь.

Народные приметы

"Пришла Первая Пречистая (28 августа) - надела природа ожерелье, пришла Вторая Пречистая (21 сентября) - взяла комара нечистая, пришла Третья Пречистая (4 декабря) "стала дубрава безлистая".

"Пришла Вторая Пречистая - на дереве чисто, а придет Покрова - на дереве голо".

"Вторая Пречистая - картошка чистая".

"Первая Пречистая рожь засевает, а Вторая - дождем поливает".