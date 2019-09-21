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Espreso.tvОбществоНардепы Потураев и Чернев из "Слуги народа" возглавили делегации в ПА ОБСЕ и ПА НАТО

Нардепы Потураев и Чернев из "Слуги народа" возглавили делегации в ПА ОБСЕ и ПА НАТО

Верховная Рада избрала народного депутата от фракции "Слуга народа" Никиту Потураева председателем постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, а парламентария от этой же фракции Егора Чернева - председателем делегации в Парламентской ассамблее НАТО

Об этом в субботу, 21 сентября 2019 года, у себя на Facebook сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа", руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, передает Еспресо.TV .

"Потураев возглавил делегацию в ПА ОБСЕ, а Чернев - в ПА НАТО", - сообщил Яременко.

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Он отметил, что на этой неделе парламент создал постоянные парламентские делегации в ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО, также продолжится работа с организациями ГУАМ, ПАЧЭС, Евронест.

Справка

Политтехнолог из Днипра Потураев является одним главных политических советников президента Владимира Зеленского.

По его словам, он начинал работать еще с Юлией Тимошенко.

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