Коломойский обвинил Шустера в краже $2 млн 300 тыс.
Спор между ними произошел в последние 10 минут программы, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на ЦензорНЕТ .
Коломойский, который был в эфире по телефону, заявил, что Шустер во время сотрудничества со студией "1+1" якобы взял деньги за производство 10 программ и не выполнил своих обязательств.
"Вы верните конкретно деньги. $ 2 млн. 300 тыс.", - отметил бизнесмен.
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Стороны договорились встретиться в суде.
При этом Коломойский назвал Шустера "аферистом, который украл деньги и который не хочет их возвращать".
"Я бы о краже денег на вашем месте не сильно распространялся", - ответил ему на это журналист.
"Да что вы! да что вы! да что вы! Вы верните деньги, просто тупо верните деньги", - ответил ему предприниматель.
- Напомним, также вечером в пятницу рядом с Офисом президента Зеленского на улице Банковая, 11 в Киеве политическая партия "Демократична сокира" провела пикет с требованием лишить Коломойского украинского гражданства.
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