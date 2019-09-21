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Espreso.tvОбществоКоломойский обвинил Шустера в краже $2 млн 300 тыс.

Коломойский обвинил Шустера в краже $2 млн 300 тыс.

Миллиардер Игорь Коломойский вечером в пятницу, 21 сентября 2019 года, обвинил ведущего программы "Свобода слова" на телеканале "Украина" Савика Шустера в присвоении 2 млн. 300 тысяч гривен

Спор между ними произошел в последние 10 минут программы, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на ЦензорНЕТ .

Коломойский, который был в эфире по телефону, заявил, что Шустер во время сотрудничества со студией "1+1" якобы взял деньги за производство 10 программ и не выполнил своих обязательств.

"Вы верните конкретно деньги. $ 2 млн. 300 тыс.", - отметил бизнесмен.

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Стороны договорились встретиться в суде.

При этом Коломойский назвал Шустера "аферистом, который украл деньги и который не хочет их возвращать".

"Я бы о краже денег на вашем месте не сильно распространялся", - ответил ему на это журналист.

"Да что вы! да что вы! да что вы! Вы верните деньги, просто тупо верните деньги", - ответил ему предприниматель.

  • Напомним, также вечером в пятницу рядом с Офисом президента Зеленского на улице Банковая, 11 в Киеве политическая партия "Демократична сокира" провела пикет с требованием лишить Коломойского украинского гражданства.
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