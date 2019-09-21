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Espreso.tvМирКанада ужесточит правила владения оружием

Канада ужесточит правила владения оружием


фото: snopes.com
Правительство Канады намерено запретить своим гражданам владеть определенными типами полуавтоматических винтовок

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

"Слишком много людей потеряли своих близких в результате насилия с применением огнестрельного оружия. Очень часто виновником является похожее на военное оружие, созданное для массового уничтожения людей. Оно настолько опасно, что для него нет места в Канаде. Мысли и молитвы не остановят этого. Правительство Либеральной партии запретит наступательное оружие в Канаде", - сказал Трюдо.

Он добавил, что правительство намерено также ужесточить и другие аспекты законодательства об оружии.

"Вместе с провинциями и территориями мы дадим власти населенных пунктов возможность ограничивать или вообще запрещать короткоствольное оружие", - отметил премьер-министр Канады.

При этом он пообещал учесть интересы "законопослушных охотников".

  • В следующем месяце в Канаде состоятся выборы в федеральный парламент, по результатам которых будет назначен премьер-министр и сформировано правительство.
  • Напомним власть крупнейших городов страны, в частности Торонто, давно выступает за полный запрет короткоствольного оружия.
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