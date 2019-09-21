Канада ужесточит правила владения оружием
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.
"Слишком много людей потеряли своих близких в результате насилия с применением огнестрельного оружия. Очень часто виновником является похожее на военное оружие, созданное для массового уничтожения людей. Оно настолько опасно, что для него нет места в Канаде. Мысли и молитвы не остановят этого. Правительство Либеральной партии запретит наступательное оружие в Канаде", - сказал Трюдо.
Он добавил, что правительство намерено также ужесточить и другие аспекты законодательства об оружии.
"Вместе с провинциями и территориями мы дадим власти населенных пунктов возможность ограничивать или вообще запрещать короткоствольное оружие", - отметил премьер-министр Канады.
При этом он пообещал учесть интересы "законопослушных охотников".
- В следующем месяце в Канаде состоятся выборы в федеральный парламент, по результатам которых будет назначен премьер-министр и сформировано правительство.
- Напомним власть крупнейших городов страны, в частности Торонто, давно выступает за полный запрет короткоствольного оружия.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!