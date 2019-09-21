Этот день в истории: в Киеве прошел съезд порабощенных Россией народов

21 сентября, 2019, 09:27

21-28 сентября 1917 года в Киеве состоялся созванный по инициативе украинской стороны съезд народов России. В принятых им постановлениях, прежде всего, речь шла о необходимости федеративного устройства России, необходимости предоставления национально-персональной автономии представителям тех национальностей, которые "не имели нигде своего края", о краевые и общегосударственніе языки

С целью разработки и внедрения задач национального и краевого автономно-федеративного строительства был создан новый орган - Совет народов под председательством Михаила Грушевского, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на просветительский проект JNSM.

По мнению членов созданной в июле комиссии УЦР участие в съезде должны были принять "финны, поляки, эсты, латыши, литовцы, белорусы, грузины, армяне, калмыки, башкиры, сарты, горские народы Кавказа, сибирские народы, туркмены, евреи, киргизы, молдаване, несколько мусульманских народностей, от каждого казачьего войска, некоторые партии, области и партийные группы великороссов (дочери, сибиряки) и другие". Однако представительство оказалось уже. Как отмечалось в газете "Новая Рада", в работе съезда приняли участие 84 человека, причем "по национальностям делегаты делились так" (далее шел перечень с указанием не только количества представителей каждой национальности, а и их партийной принадлежности) - 8 украинцев, 7 белорусов, 2 грузина, 4 эстонцев, 11 евреев, 9 казаков, 9 латышей, 9 литовцев, 6 молдаван, 3 россиянина (от общероссийских эсеров, причем только один из них великоросс), 10 татар (в частности, проводники крымскотатарского движения Челеби Челебиев и Джафер Сейдамет), 5 тюрков ( "сюда входят представители закавказских и закаспийских мусульман").

С целью разработки и внедрения в жизнь задач национального и краевого автономно-федеративного строительства был создан новый орган - Совет народов. Ее первое заседание состоялось 29 сентября, и тогда же был избран временный президиум, председателем которого стал Грушевский.

Среди перечня национальностей, приняли участие в съезде, было "казачество", представленное не по партийному признаку, а представителями казачьих войск - Терского, Донского (три представителя) Амурского, Кубанского (отмечалось, что это был украинец), Уральского, Забайкальского , Оренбургского.

Другие важные события этого дня:

21 сентября 1709 года - в селе Варницы вблизи Бендер, не в состоянии пережить крах своего плана на становление Украины как самостоятельного государства, умер Иван Степанович Мазепа, гетман Левобережной Украины;

21 сентября 1920 года - сразу по оставлении Красной армией территории Восточной Галиции, прекратила свое существование Галицкая СРР (последняя из советских республик, созданных за пределами бывшей Российской империи)

21 сентября 1937 года - вышла повесть-сказка Джона Толкина "Хоббит, или Туда и оттуда", одно из первых произведений жанра фэнтези. Книга вышла переводом на многие языки общим тиражом более 100 млн экземпляров. Ее продолжением является трилогия "Властелин колец".

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